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Eventi | 12 giugno 2026, 11:00

Sanremo, Pigna Investigation è il nuovo romanzo di Massimo Milone

L'autore è nato a Napoli, vive a Milano e ama Sanremo dove è ambientato il suo libro

Sanremo, Pigna Investigation è il nuovo romanzo di Massimo Milone

Pigna Investigation, il nuovo romanzo di Massimo Milone, è disponibile dal 20 maggio 2026 sul sito della casa editrice www.hortidigiano.com e sugli store online, oltre ad essere ordinabile nelle librerie nazionali.

Massimo Milone è nato a Napoli, vive a Milano e ama Sanremo. Ha pubblicato cinque romanzi noir con protagonisti i poliziotti dell'8° Distretto di Milano: Delitto alla Montagnetta (2012), Milano corri e muori (2013) — pubblicato anche nella collana Italia Noir del Sole 24 Ore, Il delitto di S. Ambrogio (2015), Intrigo a City Life (2016), Il delitto di via Marghera (2018). 

Pigna Investigation inaugura la nuova serie sanremese con Prinz e Ada. Milone conduce inoltre la trasmissione ACCENDIMI su Kristall Radio Milano — ultima radio indipendente milanese — un programma dedicato ai libri e a chi li scrive.

Redazione

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