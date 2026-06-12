Bordighera celebra Libereso: biblioteca gremita per l'Erbario e nuovi eventi in arrivo a settembre

È stato un nuovo grande successo di pubblico e partecipazione l'omaggio che Bordighera ha voluto rendere a Libereso Guglielmi, protagonista di una serie di appuntamenti dedicati alla botanica, alla divulgazione e al ricordo della sua straordinaria esistenza. L'incontro conclusivo del ciclo promosso dall'Associazione Il Ponte, in collaborazione con l'Associazione Amici di Libereso, ha registrato ancora una volta una Biblioteca Civica gremita, con un pubblico numeroso, attento ed entusiasta.

Protagonista del pomeriggio è stata la presentazione dell'"Erbario di Libereso". Marco Damele ha illustrato in maniera dettagliata come nasce e si realizza un erbario, accompagnando i presenti in un vero e proprio viaggio attraverso le origini di questa antica pratica, fatto di emozioni e di profonda cultura botanica. Per l'occasione sono stati esposti anche diversi erbari della flora locale, offrendo ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino e toccare con mano la ricchezza e la varietà della biodiversità del territorio. A rendere il pomeriggio ancora più intenso e coinvolgente è stato l'intervento di Tanya Guglielmi, che ha raccontato l'amore per la natura di Libereso attraverso aneddoti personali e curiosi episodi di vita quotidiana, regalando al pubblico un ritratto autentico e affettuoso del celebre "giardiniere di Calvino".

Una testimonianza preziosa che ha confermato, ancora una volta, il profondo legame della comunità con l'eredità verde e umana di Libereso. La conoscenza delle erbe e la divulgazione culturale e botanica, però, non si fermano qui. L'appuntamento è già fissato per il prossimo mese di settembre, quando Bordighera tornerà ad accogliere una nuova e ricca serie di eventi, incontri, presentazioni e mostre dedicate a Libereso: iniziative che si annunciano già da ora come appuntamenti assolutamente da non perdere.