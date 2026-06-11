Teofonia, a Ventimiglia il dialogo tra le fedi attraverso musica, danza e poesia per celebrare la pace

Ventimiglia si prepara ad accogliere "Teofonia - Musica, danza e poesia in dialogo", un evento che intreccia spiritualità, arte e incontro tra culture diverse. L'appuntamento è fissato per domenica 14 giugno alle ore 21, nella sala polivalente Sant'Agostino di via Cavour 55, e rappresenta il primo di cinque eventi interreligiosi che, nel corso dell'anno, toccheranno anche Milano, Genova, Vicenza, Palermo e Torino.

L'iniziativa si inserisce nel progetto "Le città virtuose - Itinerari di Pace, Cittadinanza e Spiritualità nelle città italiane", promosso dalla COREIS Italiana con il sostegno e la cooperazione della piattaforma internazionale di dialogo KAICIID. L'evento inaugurale di Ventimiglia offrirà al pubblico un'occasione di dialogo e conoscenza tra Induismo, Cristianesimo e Islam, attraverso il linguaggio universale dell'arte. Musica, danza e poesia diventeranno strumenti capaci di raccontare la ricchezza delle diverse tradizioni spirituali e la loro comune tensione verso il divino. «La bellezza e il linguaggio simbolico della musica, della danza e della poesia rappresentano mezzi attraverso cui le tradizioni spirituali rendono accessibile una possibilità, nel pieno rispetto delle forme diverse, di teofania dell'Unico Dio», spiegano gli organizzatori.

Ricco il programma artistico della serata. Sul palco salirà il Coro della Parrocchia di Sant'Agostino, diretto dal Maestro Dario Amoroso, che interpreterà inni della tradizione cristiana. Spazio poi al Sukun Ensemble, composto da Farah Le Signor all'arpa celtica, Abd al-Rahman Gastou al clarinetto e Abu Bakr Moretta al violino, che proporrà un percorso musicale tra tradizione islamica, repertorio ebraico sefardita e musica cristiana medievale. La dimensione del gesto e del movimento sarà affidata alla Talavidya Academy, con la danzatrice Atmananda, interprete della danza classica indiana nello stile Kuchipudi.

Accanto alle esibizioni artistiche, la serata offrirà anche momenti di riflessione attraverso la recitazione degli insegnamenti di maestri e santi. A dare voce ai testi saranno Shuddhananda Ghiri, monaca induista e referente per il Dialogo e Cultura dell'Unione Induista Italiana, don Ferruccio Bortolotto, parroco della Chiesa di Sant'Agostino, e Imam Yahya Pallavicini, vicepresidente della CO.RE.IS. Italiana.

Teofonia si propone così come un invito all'ascolto reciproco e alla costruzione di relazioni fondate sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle differenze, nella convinzione che l'incontro tra le fedi possa diventare un concreto percorso di cittadinanza e pace. L'evento è realizzato in collaborazione con l'Unione Induista Italiana e la Parrocchia di Sant'Agostino di Ventimiglia, con il patrocinio di Regione Liguria, Città di Ventimiglia, KAICIID ed European Policy Dialogue Forum.