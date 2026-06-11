Basko e Carabinieri uniti contro le truffe: nei supermercati liguri una campagna per difendere i cittadini

Le truffe telefoniche e bancarie sono sempre più diffuse e sofisticate. Una chiamata che sembra provenire dalla propria banca, un SMS dall'apparenza ufficiale, richieste urgenti di dati personali o di bonifici immediati: sono questi alcuni degli strumenti utilizzati dai truffatori per fare leva sulla paura, sulla fretta e sulla vulnerabilità emotiva delle persone.

Per contrastare questo fenomeno, Basko, insegna del Gruppo Sogegross, e l'Arma dei Carabinieri hanno avviato una campagna di informazione e prevenzione rivolta ai cittadini, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere i tentativi di frode e affrontarli con maggiore consapevolezza. L'iniziativa prenderà il via nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno, per poi essere riproposta in altre date attualmente in fase di programmazione. Alcuni supermercati liguri dell'insegna si trasformeranno così in veri e propri spazi di ascolto, dialogo e servizio alla comunità. All'ingresso dei punti vendita coinvolti saranno presenti desk informativi presidiati dai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, che distribuiranno materiale divulgativo e offriranno consigli pratici sui comportamenti da adottare in caso di telefonate sospette, SMS fraudolenti, richieste anomale di denaro o tentativi di phishing.

I supermercati interessati dall'iniziativa sono:

Genova e provincia

Genova Quarto;

Genova via Molassana;

Genova Cornigliano;

San Salvatore di Cogorno.

Provincia di Imperia

Imperia;

Diano.

Provincia della Spezia

Romito Magra;

La Spezia, via Veneto.

L'appuntamento rientra nel percorso di Basko For Next Gen, il progetto con cui l'insegna promuove iniziative dedicate alla sostenibilità e alla crescita culturale, sociale e informativa delle comunità locali, affrontando temi legati alla quotidianità e ai cambiamenti della società attraverso attività educative e di divulgazione. «Ogni giorno i nostri punti vendita rappresentano luoghi di incontro e vicinanza con il territorio. Da questa consapevolezza nasce la volontà di promuovere, insieme all'Arma dei Carabinieri, un'iniziativa concreta di informazione e prevenzione su un fenomeno che oggi coinvolge un numero crescente di persone», commenta Giovanni D'Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross.

«Le truffe telefoniche e bancarie non colpiscono più solo gli anziani e le persone fragili ma interessano sempre più spesso persone di ogni età e appartenenti a qualsiasi contesto sociale: creare occasioni di collaborazione e sinergia con le forze dell'ordine significa offrire ai cittadini strumenti utili per aumentare la consapevolezza e contribuire alla tutela delle comunità locali. Con Basko For Next Gen vogliamo affrontare temi vicini alla vita quotidiana delle persone, trasformando i nostri supermercati in spazi accessibili non solo per fare la spesa, ma anche per informarsi, dialogare e sentirsi parte di una comunità».