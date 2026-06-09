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Cronaca | 09 giugno 2026, 07:09

Pigna, proseguono senza sosta le ricerche di Marcello Tamburrini: l’80enne disperso da ieri non è stato trovato

L’uomo, affetto da Alzheimer, si è allontanato da casa nella mattinata di ieri. Impegnati vigili del fuoco, Protezione civile e volontari. Chiunque lo avvisti contatti il 11

Pigna, proseguono senza sosta le ricerche di Marcello Tamburrini: l’80enne disperso da ieri non è stato trovato

Sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito, le ricerche di Marcello Tamburrini, 80enne di Pigna disperso da ieri mattina. L'uomo si è allontanato da solo e non è più tornato a casa e così i familiari hanno lanciato l'allarme. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Ventimiglia e Cuneo, la Protezione civile, autorità competenti, squadre di soccorso e il sindaco Roberto Trutalli.

Per supportare le attività, nella serata di ieri è stata attivata anche una squadra Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco di Cuneo. Dal comando provinciale sono partiti un autista e un operatore specializzato, incaricati di utilizzare droni nelle operazioni di perlustrazione, particolarmente utili nelle aree impervie o difficili da raggiungere. Le ricerche sono in corso nel paese e nell’area circostante il centro abitato. Se qualcuno vedesse l’uomo, che è malato di Alzheimer, è pregato di contattare il 112.

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Carlo Alessi

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