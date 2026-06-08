Pigna, 80enne disperso: scattano le ricerche dopo l'allarme lanciato dai familiari

Non si hanno più notizie di un uomo di 80 anni. Scattano così le ricerche per ritrovarlo. E' successo oggi a Pigna.

L'uomo, Marcello Tamburrini, sembra si sia allontanato da solo e non sia più tornato a casa e così i familiari hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Protezione civile, autorità competenti, squadre di soccorso e il sindaco Roberto Trutalli.

Le ricerche sono in corso nel paese e nell’area circostante il centro abitato. Se qualcuno lo vedesse è pregato di contattare il 112.