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Cronaca | 08 giugno 2026, 20:11

Pigna, 80enne disperso: scattano le ricerche dopo l'allarme lanciato dai familiari

Sul posto vigili del fuoco, autorità competenti e squadre di soccorso

Pigna, 80enne disperso: scattano le ricerche dopo l'allarme lanciato dai familiari

Non si hanno più notizie di un uomo di 80 anni. Scattano così le ricerche per ritrovarlo. E' successo oggi a Pigna.

L'uomo, Marcello Tamburrini, sembra si sia allontanato da solo e non sia più tornato a casa e così i familiari hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Protezione civile, autorità competenti, squadre di soccorso e il sindaco Roberto Trutalli.

Le ricerche sono in corso nel paese e nell’area circostante il centro abitato. Se qualcuno lo vedesse è pregato di contattare il 112.

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Elisa Colli

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