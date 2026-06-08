Sesta Passeggiata per la Sicurezza a Sanremo: cittadini e commercianti in piazza contro degrado e violenza

Torna l’appuntamento con la Passeggiata per la Sicurezza promossa dall’associazione Imprese per Sanremo, che per domani alle 20.30 ha organizzato la sua sesta edizione con ritrovo in Piazza Colombo. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per i recenti episodi di violenza e degrado che hanno interessato la città di Sanremo e, più in generale, numerose realtà italiane. Un fenomeno che continua a suscitare attenzione tra cittadini, famiglie e operatori economici.

“Riteniamo che la sicurezza rappresenti una priorità assoluta per cittadini, famiglie e commercianti”, sottolinea l’associazione nel comunicato di presentazione dell’evento. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere una maggiore presenza dei cittadini nelle strade, nelle piazze e nei quartieri della città, contribuendo a mantenere vivo il territorio e a rafforzare il senso di comunità. “Con le nostre passeggiate intendiamo promuovere una maggiore presenza dei cittadini nelle strade, nelle piazze e nei quartieri della città, contribuendo a mantenere vivo il territorio e a rafforzare il senso di comunità e partecipazione civica”, spiegano da Imprese per Sanremo.

L’associazione rivolge quindi un appello alla cittadinanza affinché partecipi numerosa all’iniziativa, condividendo un momento di confronto e presenza attiva sul territorio.