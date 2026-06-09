Sottopasso Croce Rossa, via ai lavori di manutenzione: il Comune interviene dopo le nostre segnalazioni

Il sottopasso Croce Rossa avrà finalmente gli interventi di manutenzione che da tempo residenti e frequentatori della zona attendevano. Dopo la segnalazione pubblicata dal nostro giornale nel novembre scorso, che evidenziava il crescente stato di degrado del passaggio tra via Roma e il Porto Vecchio, il Comune ha infatti disposto una serie di lavori sui muri perimetrali della strada. Già allora avevamo sottolineato come il problema non potesse essere ignorato. Certamente il degrado era dovuto anche all'azione dei soliti incivili che imbrattano muri e spazi pubblici, ma il cosiddetto "sottopassaggio", così come veniva chiamato negli anni Settanta e Ottanta quando fu realizzato per bypassare la vecchia ferrovia, rappresenta molto più di un semplice collegamento viario.

Si tratta, infatti, di uno degli accessi principali alla zona portuale, dove si concentrano bar, ristoranti e locali molto frequentati da residenti e turisti. Un tratto strategico della città che, soprattutto durante l'estate con l'isola pedonale, ma anche in occasione del Festival di Sanremo e delle festività di fine anno, viene attraversato ogni giorno da migliaia di persone. Proprio per questo avevamo evidenziato la necessità di restituire alla città un passaggio più decoroso, non solo per una questione di immagine ma anche di rispetto verso uno spazio pubblico che, da alcuni anni, è intitolato alla Croce Rossa.

L'intervento annunciato oggi dal Comune sembra andare proprio in questa direzione. Palazzo Bellevue ha infatti comunicato che, da domani e fino al 26 giugno, sarà in vigore un divieto di transito lungo il sottopasso Croce Rossa sulla corsia in direzione nord, cioè dal Porto Vecchio verso via Roma, per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei muri perimetrali. Il divieto sarà attivo dalle 8 alle 18, tutti i giorni ad esclusione del martedì, del sabato e della domenica.

Un intervento che arriva a distanza di mesi dalle segnalazioni sullo stato del sottopasso e che rappresenta una risposta concreta ad una problematica più volte evidenziata. L'auspicio è che i lavori possano restituire dignità e decoro ad uno dei passaggi più frequentati della città e che, accanto alla manutenzione, continui anche l'impegno per contrastare quei comportamenti incivili che finiscono per penalizzare l'immagine di Sanremo.