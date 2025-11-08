Sottopasso Cri tra degrado e inciviltà: urgente un intervento per restituire decoro all’ingresso della zona portuale di Sanremo (Foto)

Sicuramente la colpa è esclusivamente dei soliti incivili che imbrattano muri e strade e, tra l’altro, la città è in attesa di capire come si opterà per l’ormai famoso tunnel sotto via Nino Bixio. Ma il degrado che si può notare nel sottopasso Croce Rossa, tra via Roma e il porto vecchio, sarebbe sicuramente da evitare.

Di fatto il ‘sottopassaggio’ come era denominato negli anni ’70 e ’80, costruito per bypassare la vecchia ferrovia, è l’ingresso della zona portuale dove tra l’altro ci sono moltissimi bar e ristoranti, ritrovi classici per residenti e soprattutto turisti. Senza dimenticare che, in estate, viene instaurata l’isola pedonale mentre a Capodanno e al Festival viene utilizzata da tantissimi ospiti.

Insomma, una serie di buoni motivi (senza dimenticare il normale decoro) per intervenire prima delle feste di fine anno e consegnare alla città un passaggio decisamente più decoroso. Purtroppo l’inciviltà in molti regna sovrana e, chi non ha nulla da fare, si diverte probabilmente a deturpare la cosa pubblica. Non per lasciare in queste condizioni il sottopasso che, da alcuni anni, è intitolato alla Croce Rossa. Un suggerimento più che una critica a chi dovrà occuparsene per migliorare la qualità della città dei fiori.