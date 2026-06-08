Bordighera celebra Libereso tra botanica, memoria e cultura: laboratorio, mostra e racconti fino al 13 giugno

Si avvia alla conclusione la prima parte della rassegna “Omaggio a Libereso: il giardiniere di Calvino”, promossa dall'Associazione Il Ponte in collaborazione con l'Associazione Amici di Libereso. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, che hanno richiamato numerosi partecipanti alla Biblioteca Civica di Bordighera, l'ultimo incontro è in programma giovedì 11 giugno.

Protagonista della giornata sarà “L'erbario di Libereso”, un laboratorio botanico aperto a giovani e adulti e condotto da Diego Lupano e Marco Damele. L'iniziativa offrirà ai partecipanti l'opportunità di avvicinarsi al mondo delle piante attraverso l'osservazione diretta, il racconto e la conoscenza botanica, seguendo lo spirito divulgativo e la curiosità che hanno caratterizzato l'intera vita di Libereso Guglielmi. Il laboratorio prende spunto dal volume “L'Erbario di Libereso”, una raccolta di disegni e annotazioni botaniche che testimonia il profondo legame del giardiniere con il mondo vegetale e la sua instancabile attività di divulgazione.

Parallelamente sarà possibile visitare la mostra documentaria e fotografica “Il mondo di Libereso”, allestita negli spazi della Biblioteca Civica. L'esposizione raccoglie fotografie, disegni, documenti e materiali originali che raccontano la vita e l'attività di Libereso Guglielmi. Completa il percorso una sezione dedicata alla storia della botanica, curata da Marco Damele, con erbari, strumenti storici e reperti vegetali provenienti dalla sua collezione privata, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso l'evoluzione dello studio delle piante.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 13 giugno. L'ingresso è libero.