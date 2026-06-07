Vallecrosia, auto parcheggiate su marciapiede e pista ciclabile, un cittadino: “Serve più controllo sul lungomare”

"Gentile Redazione, vi invio questa segnalazione, corredata da tre fotografie, che documentano quanto ho visto sabato sera durante una passeggiata sul lungomare di Vallecrosia al Mare.

Sono rimasto indignato nel constatare con quanta mancanza di senso civico ben tre veicoli fossero parcheggiati a ridosso di un noto locale, in modo — uso un termine elegante — decisamente fantasioso. Si tratta di una zona assolutamente vietata alla sosta, se non per casi specifici, eppure è stata utilizzata come parcheggio improvvisato a cavallo tra marciapiede e pista ciclabile.

Come mostrano le foto, tutti i mezzi avevano targa straniera. E non si può certo invocare una barriera linguistica per giustificare la mancata comprensione della segnaletica. Lascio immaginare ai lettori quali sarebbero state le conseguenze se un’auto italiana avesse fatto lo stesso nei Paesi di provenienza di questi 'turisti'.

Mi auguro che questa segnalazione possa spingere l’amministrazione comunale di Vallecrosia a intensificare i controlli, così da evitare il ripetersi di episodi che danneggiano la vivibilità del lungomare e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Carlo".