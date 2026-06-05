Santa messa e processione, Ventimiglia celebra la solennità del Corpus Domini (Foto)

Santa messa e processione. Ventimiglia celebra la solennità del Corpus Domini. L'appuntamento sarà domenica 7 giugno alle 18.30 in cattedrale per la celebrazione del solenne Pontificale con il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta.

Seguirà poi la tradizionale processione per le vie della città, dalla Cattedrale alla parrocchia di Sant’Agostino. Il percorso attraverserà via Porta Nuova, via Colla, corso Verdi, via Biancheri, piazza Costituente, Ponte Doria, via Roma, via della Repubblica e via Cavour fino alla chiesa di Sant'Agostino. La serata sarà animata dalla banda musicale.

Il momento di ritrovo e di preghiera è proposto dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo. "La comunità è invitata ad addobbare le case per onorare il passaggio del SS. Sacramento" - dicono gli organizzatori - "La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare".