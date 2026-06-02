“Questo parcheggio è un capolavoro di m…”: i biglietti anonimi contro gli automobilisti arrivano anche in Riviera (Foto)

Non sono multe, né avvisi ufficiali delle forze dell'ordine. Eppure, negli ultimi giorni, stanno comparendo sempre più spesso sui parabrezza delle auto lungo la Riviera dei Fiori e in altre località della costa. Si tratta di cartoncini gialli e rossi dal tono provocatorio, lasciati da cittadini anonimi per segnalare quelli che ritengono comportamenti scorretti alla guida o durante la sosta.

L'ultimo episodio segnalato arriva da Arma di Taggia, dove una residente ha pubblicato sui social le fotografie del biglietto trovato sulla propria vettura. Sul fronte compare una scritta decisamente eloquente: “Complimenti! Questo parcheggio è un capolavoro di m…”. Sul retro, invece, una sorta di check-list con diverse possibili infrazioni: dalla sosta sul marciapiede all'occupazione di parcheggi riservati, passando per il parcheggio in doppia fila, il mancato rispetto degli spazi per i pedoni o la sosta prolungata in aree a tempo limitato.

Nel caso specifico, qualcuno aveva barrato le voci “Parcheggiato senza permesso” e “Sosta prolungata in zona a sosta limitata”, lasciando infine il messaggio conclusivo: “La prossima volta, comportati da persona civile”.

La proprietaria dell'auto ha però replicato pubblicamente, sostenendo che il presunto errore non sussistesse. “Vorrei avvisare questa cara persona che non ha nulla da fare e soldi da spendere che da un po' di tempo le pratiche per i parcheggi gialli si fanno online e non si deve più esporre il tagliandino”, ha scritto sui social, accompagnando il post con una punta di ironia.

Il caso ha rapidamente acceso la discussione tra gli utenti. Da una parte c'è chi ritiene questi cartoncini un modo civile, seppur pungente, per richiamare l'attenzione sul rispetto delle regole. Dall'altra chi li considera un'iniziativa arbitraria, che rischia di generare tensioni e incomprensioni, soprattutto quando chi lascia il biglietto non conosce l'effettiva situazione amministrativa o autorizzativa del veicolo.

Quel che è certo è che questi cartoncini stanno circolando sempre più frequentemente lungo la costa ligure. Le segnalazioni si susseguono da settimane e non riguardano soltanto Arma di Taggia, ma diverse località della Riviera, dove qualcuno sembra aver deciso di trasformarsi in una sorta di “vigile fai-da-te”, lasciando giudizi e ammonimenti direttamente sui parabrezza delle auto.