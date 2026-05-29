Borgo, polemiche dopo il restyling: “Si poteva creare una corsia o sistemare le ecoisole per la differenziata” (Foto)

“Si poteva sfruttare la zona a monte tra via Galilei e il piazzale del Borgo per allestire una corsia ed evitare lunghe attese all’incrocio oppure sistemare le ecoisole per la differenziata”. Questo il pensiero di alcuni residenti della zona del Borgo, interessata dal restyling terminato alcuni giorni fa.

Se, da una parte, i lavori sono stati apprezzati, dall’altra si sono registrate lamentele per la rimozione della fermata del bus e, appunto, per una situazione che si nota nelle foto. In pratica, a monte dell’incrocio tra via Galilei e via Pietro Agosti, è stata pavimentata con il porfido una zona che, secondo alcuni residenti, poteva essere adibita a corsia o per le ecoisole mentre oggi viene sfruttata come parcheggio ‘selvaggio’.

“Ci auguriamo – dicono alcuni residenti – che si possa tornare indietro, per migliorare la viabilità”.