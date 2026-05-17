Sanremo, attraversamento killer in via Duca degli Abruzzi, dopo un mese ancora silenzio dal Comune: il cittadino scrive anche al Prefetto

A un mese esatto dalla prima segnalazione pubblicata il 15 aprile 2026, torna a farsi sentire la voce di Antonino Russo, residente di via Duca degli Abruzzi, che denuncia nuovamente la situazione di grave pericolo all’altezza del civico 138, dove un attraversamento pedonale “cieco” continua a rappresentare un rischio quotidiano per chi vive nella zona.

Russo aveva già segnalato il problema al Comune di Sanremo, ricevendo conferma dall’URP dell’inoltro della pratica agli uffici tecnici competenti. Ma, come scrive nella nuova comunicazione inviata a Comune, Regione Liguria, Prefettura di Imperia e alle redazioni giornalistiche, nessun riscontro formale o operativo è arrivato dal Servizio Viabilità o dalla Polizia Locale. Secondo il residente, la situazione resta invariata e altamente pericolosa: l’attraversamento, collocato in un punto totalmente privo di visibilità, costringe bambini, anziani, disabili e famiglie a esporsi ogni giorno al rischio di investimento per raggiungere parcheggi e cassonetti dei rifiuti.

Nella nuova segnalazione Russo chiede: un riscontro immediato sull’esito del sopralluogo tecnico; la comunicazione dei provvedimenti urgenti che il Comune intende adottare per la messa in sicurezza, come segnaletica luminosa, specchi parabolici o riduzione del limite di velocità. Il residente parla apertamente di un “pericolo di morte”, sottolineando come la situazione non possa più essere ignorata e richieda un intervento tempestivo prima che si verifichi un incidente.

Alla luce di questa nuova denuncia, la richiesta dei cittadini è chiara: mettere in sicurezza l’attraversamento prima che sia troppo tardi, garantendo risposte concrete e non solo formali.