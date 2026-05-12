CNA Imperia promuove il 5x1000 alla Fondazione Impresasensibile ETS per sostenere inclusione, fragilità e progetti territoriali

CNA Imperia lancia una campagna di sensibilizzazione dedicata alla destinazione del 5x1000 alla Fondazione Impresasensibile ETS, l’ente del terzo settore promosso dal sistema CNA nazionale per sostenere progetti sociali, inclusivi e di sviluppo sostenibile sui territori.

Un gesto semplice, che non comporta alcun costo per il contribuente, ma che può trasformarsi in un aiuto concreto per realizzare iniziative rivolte alle persone più fragili, alle comunità locali e alla valorizzazione del tessuto sociale ed economico.

La Fondazione Impresasensibile ETS opera infatti per promuovere:

inclusione sociale;

solidarietà;

sostegno alle persone fragili;

sviluppo sostenibile;

progetti territoriali ad alto valore sociale;

iniziative legate al Servizio Civile Universale;

valorizzazione delle attività artigianali e delle comunità locali.

Attraverso le risorse raccolte con il 5x1000, sarà possibile sostenere anche progetti sviluppati direttamente sui territori dalle CNA locali, creando nuove opportunità di intervento sociale e rafforzando il legame tra associazione, imprese e comunità.

“La CNA non rappresenta solo le imprese: rappresenta una comunità”

Il Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, sottolinea il forte valore sociale dell’iniziativa: “La CNA non rappresenta soltanto il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese. La CNA rappresenta una comunità fatta di persone, famiglie, lavoro, solidarietà e responsabilità sociale. Oggi più che mai abbiamo il dovere di essere protagonisti anche sul fronte dell’inclusione e del sostegno alle fragilità. Destinare il 5x1000 a Impresasensibile ETS significa trasformare una semplice firma in progetti concreti, capaci di aiutare persone in difficoltà, creare opportunità sociali e costruire un territorio più coeso e sostenibile. È un gesto che non costa nulla al contribuente ma che può generare un valore enorme per la collettività. CNA Imperia vuole essere sempre di più un punto di riferimento non solo economico, ma anche sociale e umano per il territorio”.

Un gesto semplice che vale moltissimo

Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi sarà sufficiente firmare nell’apposito riquadro dedicato al 5x1000 e indicare il codice fiscale della Fondazione:

Fondazione Impresasensibile ETS

Codice Fiscale: 97223510583

CNA Imperia invita cittadini, pensionati, lavoratori e famiglie a sostenere questa iniziativa e a contribuire alla realizzazione di progetti sociali che possano lasciare un segno concreto sul territorio.

Per informazioni:

CNA Imperia Via Bartolomeo Asquasciati 12 Sanremo

Tel 0184 500309 mail segreteria@im.cna.it



