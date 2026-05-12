Sanremo, apertura straordinaria il 16 maggio per la sostituzione delle carte d’identità cartacee con la CIE

Si svolgerà sabato 16 maggio, presso gli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1), una mattinata straordinaria di apertura (dalle ore 9 alle 13) riservata alla sostituzione della carta di identità cartacea con la nuova carta di identità elettronica, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026 data in cui, a norma di legge, tutte le carte di identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla loro scadenza.

Questa attività straordinaria è rivolta ai cittadini italiani e comunitari residenti a Sanremo (non iscritti nelle liste AIRE), maggiorenni e in possesso di carta di identità cartacea. Tale utenza avrà accesso agli sportelli senza appuntamento.

In caso di elevata affluenza, sarà applicato il criterio cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle disponibilità giornaliere.

Inoltre, è previsto un apposito servizio di vigilanza all’ingresso degli uffici.

Gli utenti dovranno presentarsi per la sostituzione della carta d’identità con:

- la vecchia carta di identità in scadenza

- tesserino sanitario TEAM

- due fototessere uso carta di identità (bocca chiusa, senza occhiali, o comunque con lenti trasparenti senza riflessi e montatura leggerissima, capo e fronte scoperta)

- € 22,00 in contanti per il pagamento dei relativi diritti.

Oltre all’apertura in modalità “Open Day” di questo sabato, continueranno ad essere comunque garantite le aperture straordinarie nei pomeriggi dei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle 18 (almeno fino al 31 luglio, salvo impedimenti tecnici), presso gli sportelli degli Uffici Demografici situati al primo piano del Palafiori (corso Garibaldi n. 1) e sempre per l’attività di sostituzione delle carte di identità con le modalità sopra citate.

“Con queste aperture straordinarie istituite dall’Amministrazione comunale dallo scorso 21 aprile - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara con delega ai Servizi Demografici - è possibile raggiungere l’obiettivo delle mille nuove carte di identità al mese, se si considera anche il normale servizio ordinario accessibile con le consuete modalità dell’ufficio Carte di Identità. Ringrazio il Segretario Generale, il dirigente, i funzionari e il team dedicato di dipendenti comunali per la disponibilità e l’impegno”.

Info: www.comune.sanremo.im.it (in Amministrazione Trasparente si trova la pagina dedicata alle carte di identità).

L’Ufficio Carte di Identità è contattabile anche:

- via e-mail all’indirizzo: cartaelettronica@comune.sanremo.im.it

- o tramite Ufficio URP posto al pian terreno del Palafiori