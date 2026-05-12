Ventimiglia, cantiere di Ponte San Ludovico verso la conclusione: riapertura a senso unico verso l'Italia il 3 giugno (Foto e Video)

A Ventimiglia il cantiere alla frontiera di Ponte San Ludovico è ormai vicino alla conclusione. Si è svolto stamattina un sopralluogo congiunto da parte del Comune e della Prefettura per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e valutare la possibile riapertura della strada alla frontiera bassa. La decisione presa è quella di aprire in senso unico, verso Ventimiglia, il 3 giugno mentre la riapertura in entrambi i sensi dovrebbe avvenire entro fine anno. L’incontro ha visto un momento di confronto tra gli enti coinvolti per definire le modalità della riapertura alla viabilità e, soprattutto, per ufficializzare una data precisa. Una notizia particolarmente attesa da cittadini, frontalieri e residenti francesi che, negli ultimi mesi, hanno dovuto fare i conti con pesanti disagi alla circolazione.

“Il 3 giugno è la data che ci ha fornito Anas, che ringrazio perché abbiamo visto lavori svolti di giorno e di notte. Anche ieri, domenica, sopra la galleria Dogana c’erano le ruspe in azione. È stata mantenuta la promessa sia da parte loro sia da parte dell’amministrazione comunale di rispettare i tempi previsti.” Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha poi sottolineato l’importanza dell’intervento: “Non è stato facile, ci sono imprese di qualità che hanno lavorato con l’impegno diretto di Anas a livello regionale e nazionale. Parliamo di 11 milioni di euro di spesa per la messa in sicurezza della strada e delle gallerie, per evitare incidenti e problematiche anche gravi che in passato si sono già create.” Sulla riapertura della strada ha aggiunto: “Il 3 giugno è la data di riapertura della strada, che sarà a senso unico dalla Francia verso l’Italia, mentre si manterrà il doppio senso nella frontiera alta di Ponte San Luigi.”

Di Muro ha quindi commentato i timori legati alla viabilità: “Rispetto alle preoccupazioni iniziali di intasamento del traffico, chi si è allarmato, in buona o in mala fede, alla fine non ci ha visto lungo. Abbiamo avuto qualche giorno di rallentamenti, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto, perché si parla di sicurezza del territorio attesa da decenni.” Guardando ai prossimi interventi, il sindaco ha annunciato: “Siamo contenti di approcciare a un nuovo cantiere che svilupperemo nei prossimi mesi. Non stiamo parlando soltanto di riaprire la viabilità, ma di creare una vera e propria piazza qui sul confine, a Ponte San Ludovico: il biglietto da visita per l’Italia, per gli amici francesi e per chi arriva oltreconfine. Vogliamo dare il benvenuto con una piazza di livello qualitativo all’altezza di una città che punta ad avere una vocazione turistica internazionale.” Sui tempi per la conclusione totale dell’intervento ha precisato: “Si era parlato di otto mesi di chiusura parziale, quindi a senso unico. Credo che entro l’anno, riducendo di un mese o un mese e mezzo, si possano terminare definitivamente i lavori.”

Nel corso del sopralluogo si è parlato anche della situazione nei pressi di Piazzale De Gasperi e dei problemi di degrado segnalati nella zona. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo intervenuti più volte e ringrazio anche la Polizia di Stato nella continua lotta contro gli accampamenti. Questa è una zona sensibile perché si trova sul confine, è un po’ nascosta ed è difficile da presidiare.” Infine ha concluso: “Sono in contatto costante con i residenti e con le attività commerciali della zona per garantire sicurezza, pulizia e lavori pubblici. Anche qui abbiamo effettuato un sopralluogo e abbiamo alcune idee che cercheremo di sviluppare già per affrontare al meglio la stagione estiva.”

I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di Ponte San Ludovico hanno comportato la chiusura della SS1 dir “del Balzi Rossi” dal 7 gennaio scorso. L’intervento, inizialmente previsto già alla fine del 2025, era stato posticipato per evitare ripercussioni sul traffico del periodo natalizio. Il cantiere ha interessato diverse aree strategiche della zona di confine, tra cui piazzale De Gasperi, le gallerie “Balzi Rossi” e “Dogana”, oltre alla rotatoria di Latte. Le opere hanno riguardato in particolare la riqualificazione della pavimentazione, l’adeguamento delle gallerie e il miglioramento dell’illuminazione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere più efficiente la viabilità transfrontaliera.

Durante la chiusura, il traffico tra Italia e Francia è stato deviato principalmente sul valico di Ponte San Luigi, con inevitabili rallentamenti e criticità soprattutto nella zona di Grimaldi. Più volte residenti, associazioni di categoria e Confcommercio hanno espresso preoccupazione per i disagi prolungati e per le conseguenze economiche sulle attività della frontiera. Ora, con il cantiere ormai in fase conclusiva, cresce l’attesa per conoscere i tempi effettivi della riapertura e il ritorno alla normalità lungo uno dei collegamenti più importanti tra Ventimiglia e la vicina Francia.