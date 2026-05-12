Registro delle Imprese, trent’anni di innovazione digitale: la Camera di Commercio Riviere di Liguria celebra un pilastro di trasparenza e sviluppo

Trent’anni di innovazione, trasparenza e servizio al territorio. La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona celebra l’anniversario della nascita del Registro delle Imprese, l’infrastruttura digitale che ha rivoluzionato il rapporto tra istituzioni, mercato e imprese.

Nato ufficialmente nel febbraio 1996 - sebbene previsto dal Codice Civile fin dal 1942 - il Registro delle Imprese rappresenta oggi il compimento di una visione nata negli anni Settanta, per collegare attraverso una rete informatica i registri di tutte le Camere di commercio e consentire così di accedere in tempo reale alle informazioni di tutte le imprese italiane.

Oggi il Registro è un’infrastruttura all’avanguardia che gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone (tra imprenditori, soci e amministratori). Un sistema di pubblicità legale unico in Europa, arricchito da informazioni provenienti da INPS, Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, garantendo la massima qualità e accuratezza del dato.

Nelle tre province che costituiscono il territorio di competenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, al 31 marzo dell’anno corrente, si contano, tra sedi e unità locali attive, complessivamente 83.319 imprese, così ripartite: 26.812 in provincia di Imperia, 23.404 in provincia della Spezia e 33.103 in provincia di Savona.

Da un’analisi a livello settoriale emerge che in provincia di Imperia i tre settori che vedono la maggior concentrazione di imprese sono, in ordine decrescente, il Commercio, le Costruzioni e l’Agricoltura. Anche in provincia della Spezia la maggioranza delle attività si concentra nel Commercio, seguito, in questo caso, dalle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione e dalle Costruzioni. Anche in provincia di Savona il Commercio si conferma il comparto che conta il maggior numero di attività, seguito dalle Costruzioni e dalle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione.

«Celebrare i trent’anni del Registro Imprese significa onorare un’eredità fatta di visione strategica e pragmatismo», ha detto Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia La Spezia Savona. «In tre decenni abbiamo costruito un’infrastruttura che non è solo un archivio burocratico, ma uno strumento strategico per lo sviluppo. Per le nostre aziende, la qualità e la certezza del dato significano fiducia e competitività. In un’epoca in cui l’informazione è il nuovo "oro", il Registro garantisce che questo patrimonio sia pubblico, certificato e accessibile a tutti tramite strumenti come l’app ‘impresa italia’ digitale o il portale registroimprese.it. Il nostro impegno per il futuro è continuare ad anticipare le esigenze degli utenti, offrendo risposte sempre più integrate e sostenibili».

«Il Registro imprese è uno strumento in continua evoluzione », ha commentato Susanna Alinghieri, Conservatore del Registro delle Imprese dell'Ente camerale - «Istituito per contenere le principali informazioni relative alle imprese e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l’iscrizione, negli ultimi anni, in virtù di successivi interventi normativi, si è progressivamente arricchito includendo ulteriori notizie relative alle imprese provenienti da altre fonti pubbliche come INPS, Accredia, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Autorità Nazionale Anticorruzione. L'istituzione di specifiche sezioni per le startup e per le PMI innovative, per le imprese sociali, per le società tra professionisti e per le imprese culturali e creative, il recente aggiornamento dei dati conseguenti alla nuova classificazione ATECO 2025 e l'introduzione del domicilio digitale per gli amministratori oltre che per le imprese testimoniano l’attenzione per le nuove esigenze e la dinamicità del Registro. Grazie al lavoro quotidiano delle persone che animano gli uffici camerali e al supporto tecnologico di InfoCamere, il Registro delle Imprese si conferma il pilastro dell’innovazione digitale del nostro territorio e una garanzia di trasparenza per cittadini e istituzioni».



