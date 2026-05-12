Formedil Imperia e Accademia del Turismo lanciano i nuovi corsi gratuiti 'Performa!' per potenziare le competenze digitali e professionali

Formedil Imperia in collaborazione con l’Accademia del Turismo promuove i nuovi percorsi formativi gratuiti del progetto “Performa!”, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027 – Priorità 2 “Istruzione e formazione”, pensata per offrire a cittadini, lavoratori, disoccupati e persone in cerca di nuove opportunità strumenti concreti per migliorare il proprio profilo professionale e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze del mercato del lavoro.

I corsi sono rivolti a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Liguria che desiderano acquisire o rafforzare competenze utili per lavorare meglio, rendersi più competitivi nel proprio ruolo o aumentare le possibilità di inserimento e reinserimento occupazionale. Non è richiesta esperienza professionale pregressa e l’accesso avviene tramite colloquio individuale motivazionale.

L’offerta formativa comprende quattro percorsi ad alto valore pratico: Cloud, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Comunicazione e Social Media ed Excel Base. Ogni percorso è progettato per fornire competenze immediatamente spendibili nei contesti lavorativi, con particolare attenzione al tessuto economico locale, al settore turistico e ai servizi, ma con applicabilità trasversale anche in molti altri ambiti professionali.

Il corso Cloud mira a sviluppare competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali collaborativi, con particolare riferimento all’ecosistema Google Drive e Google Workspace, per organizzare, condividere e gestire informazioni in modo più efficace.

Il corso Intelligenza Artificiale e Machine Learning introduce i partecipanti alle opportunità offerte dalle tecnologie avanzate nei processi lavorativi, con l’obiettivo di comprendere come l’AI possa supportare attività decisionali, operative e organizzative.

Il corso Comunicazione e Social Media è pensato per chi vuole acquisire competenze nella gestione dell’identità online, nella creazione di contenuti multimediali, nell’utilizzo di strumenti come Canva, nella pianificazione editoriale e nel presidio della reputazione digitale. Il percorso rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare competenze oggi fondamentali per aziende, professionisti e attività del territorio.

Il corso Excel Base consente di acquisire competenze nella gestione e analisi dei dati tramite fogli di calcolo, con l’obiettivo di supportare attività amministrative, organizzative e operative attraverso l’utilizzo di Microsoft Excel.

“Investire nella formazione significa investire sulla capacità delle persone di affrontare il cambiamento - dichiara Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia -. Oggi le competenze digitali non sono più un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per essere più efficaci nel lavoro, più autonomi nella gestione delle attività quotidiane e più preparati nella ricerca di nuove opportunità professionali. Con il progetto Performa! vogliamo offrire strumenti concreti, accessibili e gratuiti per accompagnare cittadini e lavoratori in questo percorso di crescita”.

I percorsi si svolgeranno in due edizioni, previste nei mesi di giugno 2026 e settembre 2026, con articolazione su due lezioni settimanali. Le attività prevedono una combinazione di formazione in presenza e formazione a distanza, per favorire una partecipazione flessibile e compatibile con le esigenze personali e lavorative dei partecipanti.

La partecipazione ai corsi è gratuita. Al termine dei percorsi, a seguito delle verifiche previste, verrà rilasciato l’attestato indicato nelle rispettive schede informative: attestato di frequenza o attestato di messa in trasparenza delle competenze, a seconda del corso scelto.

Le domande di iscrizione potranno essere richieste all’indirizzo segreteria@formedilimperia.it, scaricate dal sito www.formedilimperia.it oppure ritirate presso la segreteria di Formedil Imperia, in via Privata Gazzano 24, Imperia.

La documentazione dovrà essere consegnata presso la sede di Formedil Imperia nel periodo indicato dalle schede informative, dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 17:30 e il venerdì dalle 08:00 alle 14:00. Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità, codice fiscale e dichiarazione sostitutiva di possesso di un personal computer idoneo allo svolgimento delle attività in formazione a distanza.

Per informazioni è possibile contattare Formedil Imperia al numero 0183 710947 oppure scrivere a info@formedilimperia.it .

Formedil Imperia invita tutti gli interessati a cogliere questa opportunità gratuita di crescita professionale: un’occasione concreta per aggiornare le proprie competenze, aumentare la propria spendibilità nel mercato del lavoro e affrontare con maggiore sicurezza le sfide dell’innovazione digitale.



