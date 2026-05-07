Targhino identificativo e assicurazione per i monopattini elettrici, Isolabona avvisa la cittadinanza

Targhino identificativo e assicurazione per i monopattini elettrici. Il comune di Isolabona avvisa, così, la cittadinanza dei nuovi obblighi previsti dal Codice della Strada.

"Si informa che per i monopattini elettrici entreranno in vigore i nuovi obblighi previsti dal Codice della Strada" - avvisa il Comune di Isolabona - "Dal 16 maggio scatta l'obbligo di targhino identificativo. Dal 16 luglio, invece, scatterà l'obbligo di assicurazione".

"Sono previste sanzioni amministrative e sequestro del veicolo nei casi previsti per chi non rispetta i nuovi obblighi" - viene sottolineato - "Per non incorrere alle sanzioni previste dal codice della strada invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguarsi per tempo alla normativa al fine di garantire la sicurezza propria e degli altri. Per informazioni rivolgersi agli uffici competenti".