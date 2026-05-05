ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Ventimiglia Vallecrosia...

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 05 maggio 2026, 16:46

Scomparsa a Seborga: apprensione per Livia Biancheri, appello urgente a chiunque abbia informazioni utili

La comunità si mobilita per ritrovare la donna: diffusi numeri di contatto per segnalazioni o condivisioni

Scomparsa a Seborga: apprensione per Livia Biancheri, appello urgente a chiunque abbia informazioni utili

Aumenta la preoccupazione a Seborga per la scomparsa di Livia Biancheri, di cui al momento non si hanno più notizie. L’allarme è stato lanciato nelle ultime ore, dando il via a una mobilitazione spontanea da parte di cittadini e conoscenti.

Chiunque abbia visto Livia o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i numeri messi a disposizione: 3483641196 oppure 3476364911. Anche una semplice condivisione dell’appello può rivelarsi fondamentale per ampliare la rete di ricerca.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari, nella speranza che la diffusione della notizia possa contribuire a un rapido e positivo epilogo. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe fare la differenza.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium