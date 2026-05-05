Scomparsa a Seborga: apprensione per Livia Biancheri, appello urgente a chiunque abbia informazioni utili

Aumenta la preoccupazione a Seborga per la scomparsa di Livia Biancheri, di cui al momento non si hanno più notizie. L’allarme è stato lanciato nelle ultime ore, dando il via a una mobilitazione spontanea da parte di cittadini e conoscenti.

Chiunque abbia visto Livia o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente i numeri messi a disposizione: 3483641196 oppure 3476364911. Anche una semplice condivisione dell’appello può rivelarsi fondamentale per ampliare la rete di ricerca.

L’intera comunità si stringe attorno ai familiari, nella speranza che la diffusione della notizia possa contribuire a un rapido e positivo epilogo. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe fare la differenza.