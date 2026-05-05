Emergenza A10 e Aurelia, le Associazioni di categoria si mobilitano

Le perdite economiche causate dai ritardi cronici lungo l’autostrada A10 e dai continui blocchi sulla via Aurelia hanno ormai superato il livello di guardia. Il sistema del trasporto e della logistica del territorio non è più in grado di sostenere i costi di una viabilità paralizzata, con ripercussioni sempre più pesanti sull’intero tessuto produttivo locale.

Per questo motivo le principali sigle del comparto – Aliai, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Fiap, Lega Cooperative e Trasportounito – hanno deciso di unire le forze in un’azione condivisa. È stata infatti convocata un’assemblea aperta alle imprese per sabato 9 maggio alle ore 10.00, presso la sede di Futura, centro formativo Confartigianato Savona in via Molinero 12R.

“Non è più tempo di soluzioni temporanee o promesse disattese – dichiarano le Associazioni –. Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo istituzionale con la Concessionaria e gli enti competenti. L’obiettivo è ottenere risposte concrete e urgenti per salvaguardare la sopravvivenza delle nostre imprese e la tenuta economica del territorio”.

Durante l’incontro verranno valutate e deliberate possibili azioni di protesta e strategie di pressione per sbloccare una situazione ormai ritenuta insostenibile dagli operatori del settore.