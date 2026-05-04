Sanremo, maggio all’Ariston tra cronaca dal vivo, musica e intrattenimento

Ad aprire il programma, lunedì 11 maggio (ore 21.00), è Stefano Nazzi con “INDAGINI LIVE 2026 – Un’altra storia”. Stefano Nazzi torna in teatro con "Una nuova storia", diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Una storia di cronaca del nostro paese, trent’anni (dal 1969 al 1998) di rapimenti durante i quali sono state sequestrate 694 persone (564 uomini, 130 donne e tra questi anche 30 bambini).Che siate ascoltatori della prima ora de il Post o neofiti attratti dal fascino oscuro della realtà, INDAGINI LIVE è il teatro che si fa documento, il giornalismo che si fa memoria collettiva, tra ragione e oscurità.

Prezzi: platea € 44,00 - € 39,00 - € 34,00; galleria € 33,00 - € 28,00 - € 23,00 (prezzi con prevendita).

Domenica 17 maggio (ore 17.30) “KPOP THE LIVE EXPERIENCE”, l'evento dedicato ai fan del K-POP. Molto più di un tributo: uno show immersivo che celebra il genere musicale che ha conquistato il pianeta con coreografie spettacolari ed effetti speciali. Sul palco, ballerini professionisti riprodurranno le iconiche performance di “Golden”, “Soda Pop”, “Take Down”, “How it’s done”. Non mancheranno successi di BTS, BLACKPINK e TWICE. Luci, visual, costumi di scena e una produzione curata nei minimi dettagli trasformeranno lo spettacolo in un vero e proprio spettacolo K-pop di alto livello, garantendo un’energia travolgente dalla prima all'ultima canzone.

Prezzi: platea € 41,40 / € 36,80 (ridotti under 10 € 28,90 / € 25,70); galleria € 32,20 / € 27,60 (ridotti under 10 € 22,50 / € 19,30) (prezzi con prevendita).

A chiudere il mese, venerdì 22 maggio (ore 21.00), Max Giusti in “BOLLICINE – Update”.

Dopo il successo di pubblico e critica nella stagione teatrale appena terminata, in questo spettacolo Max Giusti torna sul palco con un nuovo carico di esperienza e novità, sempre indossando l’abito da mattatore. Bollicine Update perché le bollicine continuano ad accompagnare le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico, comprese le novità sorte durante la lunga tournée, nuovi spunti, nuovi personaggi.

Prezzi: platea € 40,00 - € 35,00; galleria € 25,00 – € 30,00 (prezzi con prevendita).

Informazioni e biglietti:

Biglietteria Teatro Ariston – Tel. 0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21

Biglietterie online: aristonsanremo.com – ticketone.it