Marcia podistica, musica e festini: tanti appuntamenti animeranno Airole in estate (Foto)

La festa patronale dei santi Filippo e Giacomo, andata in scena il 1° maggio, apre il calendario degli eventi previsti ad Airole nell'estate 2026.

Il prossimo appuntamento, proposto dal Comune e dalla Pro Loco di Airole, sarà domenica 17 maggio. Verrà organizzata una marcia podistica non competitiva su Breil Sur Roia - Airole. Mercoledì 24 giugno si terrà, invece, il 'Falò di San Giovanni Battista', una serata musicale gastronomica in piazza dei santi Filippo e Giacomo. Per l'occasione si potranno degustare aglio cotto con la canna, bruschette con olio extra vergine, spiedini, salsiccia, patatine fritte, birra e vino.

Sabato 4 luglio in piazza SS. Filippo e Giacomo andrà in scena 'Piano bar', organizzata dal bar 'Da Carletta'. Domenica 12 luglio alle 15.30 vi sarà la Festa della lavanda. In piazza SS. Filippo e Giacomo verranno proposti una rievocazione di antichi mestieri con la distillazione dell'essenza con un antico alambicco, il mercatino artigianale e alimentare e si potranno degustare bruschette con olio extra vergine, spiedini, patatine fritte, birra e vino. Sarà un'intera giornata in musica. Domenica 19 luglio si potranno vedere le finali dei mondiali in piazza SS. Filippo e Giacomo mentre sabato 25 luglio alle 18.30 si terrà la 'Festa del turista', una serata gastronomica e danzante nel giardino antistante il salone delle feste.

Sabto 1 agosto, invece, verrà proposta ricordando la Festa della Vespa, una serata musicale e gastronomica. Venerdì 7 agosto verrà ospitato un concerto nella chiesa SS. Filippo e Giacomo. Sabato 8 agosto vi sarà il festino a Collabassa, una serata gastronomica e danzante, mentre sabato 15 agosto in piazza SS. Filippo e Giacomo andrà in scena una serata musicale e gastronomica organizzata dall'associazione Cacciatori.