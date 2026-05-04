Export e mercati globali: a Sanremo un incontro sulle opportunità per le imprese imperiesi

Giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17.30, nella prestigiosa cornice del Royal Hotel Sanremo, Confindustria Imperia, con il supporto di Cribis, organizza l’evento dal titolo “Export e mercati globali. Imprese imperiesi nel mondo: dati, export e opportunità internazionali. Scenari, strategie e prospettive di crescita tra territorio e mercati globali”.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini, e del presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, Roberto Costa.

A seguire, lo stesso Tesorini insieme a Elena Sparago presenteranno i dati del Gruppo Lusso di Confindustria Imperia, offrendo uno spaccato sulle performance e sulle potenzialità di uno dei settori più rilevanti del territorio.

Spazio poi all’analisi dell’export della provincia di Imperia, con gli interventi di Alessandra Chesi e Luana Veronica Lattanzio, che illustreranno numeri, trend e scenari legati all’internazionalizzazione delle imprese locali.

L’ultima parte dell’appuntamento sarà dedicata al mercato britannico: Roberto Costa approfondirà le opportunità offerte dal Regno Unito, mentre Patrick Novembre analizzerà gli aspetti legali e fiscali per le aziende che intendono espandersi oltremanica.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per le imprese del territorio, chiamate a cogliere le sfide e le opportunità dei mercati globali, con uno sguardo concreto su strategie e prospettive di crescita.