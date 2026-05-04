Sanremo ricorda il Grande Torino: il Toro Club omaggia gli Invincibili nel 77° anniversario della tragedia di Superga (Foto)

Il Toro Club di Sanremo ha preso parte, come ogni anno, alla commemorazione del Grande Torino, rendendo omaggio agli “Invincibili” nel giorno simbolo del 4 maggio, in occasione del 77° anniversario della Tragedia di Superga.

Alle ore 17:04, momento esatto in cui si consumò la tragedia, una rappresentanza del club si è riunita all’inizio della Strada “Grande Torino”, dove ha deposto un mazzo di fiori e ha letto i nomi degli atleti scomparsi.

Il 4 maggio 1949, alle 17:04, l’aereo che riportava a casa la squadra del Torino si schiantò contro la collina di Superga, causando la morte di tutte le 31 persone a bordo, tra giocatori, membri dello staff e giornalisti.

Quella squadra non era soltanto una delle più forti della sua epoca, ma rappresentava anche un simbolo nazionale, espressione della rinascita dell’Italia nel secondo dopoguerra. Ancora oggi, il ricordo del Grande Torino resta vivo attraverso iniziative commemorative come quella promossa dal Toro Club di Sanremo.