Sanremo, nuovi alloggi alla Pigna: inaugurati 31 appartamenti del progetto Pinqua da 30 milioni (Foto)

Si è svolta in piazza Capitolo l’inaugurazione dei nuovi alloggi realizzati nel quartiere della Pigna nell’ambito del Programma PINQUA. All’evento hanno preso parte l’assessore regionale all’Edilizia e Politiche abitative Marco Scajola, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il vice Fulvio Fellegara, gli assessori Enza Dedali e Massimo Donzella e l’amministratore unico di ARTE Imperia Antonio Parolini.

L’intervento, portato avanti da ARTE Imperia all’interno del maxiprogetto PINQUA, ha consentito la realizzazione di 31 nuovi alloggi destinati alla cittadinanza: 11 di edilizia residenziale pubblica e 20 di edilizia residenziale sociale, per un investimento complessivo di 3 milioni di euro. I lavori hanno riguardato quattro distinti interventi: l’adeguamento igienico sanitario di 11 alloggi ERP, il recupero di 9 alloggi di proprietà comunale da destinare a ERS e l’acquisto e il recupero di 11 alloggi tra via Capitolo, vico Balilla, via Riccobono, via Prudenza, via Palmari e altre.

Questi lavori fanno parte del più ampio progetto PINQUA da oltre 30 milioni di euro, di cui 16 milioni di risorse pubbliche e la restante parte di fondi privati, suddivisi in circa 20 cantieri che verranno ultimati entro il mese di giugno e che puntano a cambiare il volto del centro storico della Pigna di Sanremo, migliorandone la vivibilità e generando nuove opportunità economiche e imprenditoriali.

«Siamo quasi al traguardo di un progetto storico per la Pigna, per Sanremo e per tutto il ponente ligure – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Fin dall’inizio abbiamo creduto di poter, attraverso il Pinqua, dare un nuovo volto a questo quartiere e ora ci stiamo, cantiere dopo cantiere, riuscendo. Entro giugno tutti saranno terminati e vedremo, finalmente, compiuto un lavoro straordinario. Tassello fondamentale è certamente quello abitativo oggetto dell’inaugurazione odierna. Grazie a un ottimo lavoro, portato avanti dalla Regione Liguria e da Arte Imperia, abbiamo concluso in anticipo il recupero di 31 alloggi, per un totale di 3 milioni di euro, pronti per essere assegnati ad altrettante famiglie in un contesto totalmente rinnovato. A questi si andranno ad aggiungere 25 alloggi di erp diffuso che, insieme ad Arte, stiamo comprando su tutto il territorio del Comune di Sanremo con 2,8 milioni di euro di investimento. Dal 2015 a oggi abbiamo dato un impulso, senza precedenti, all’edilizia residenziale pubblica e sociale in provincia di Imperia con 40 milioni di euro di investimenti dedicati».

«La consegna di questi 31 alloggi rappresenta una tappa fondamentale del progetto Pinqua, un’iniziativa che sta dimostrando come la sinergia tra Comune, Regione Liguria e Arte Imperia possa produrre risultati importanti. Il recupero di questi spazi, con un investimento di 3 milioni di euro, risponde ad una doppia esigenza: da un lato fornire una risposta concreta al fabbisogno abitativo di tante famiglie; dall’altro restituire decoro e vitalità ad un centro storico che per troppo tempo è rimasto ai margini – sottolinea il sindaco di Sanremo Alessandro Mager -. Il nostro impegno è che la Pigna torni ad essere un luogo dove le persone scelgono di vivere e dove i giovani decidono di investire. Stiamo trasformando il volto di questo quartiere per renderlo più vivibile, sicuro e attrattivo, certi che la riqualificazione sociale passi attraverso la qualità dell'abitare».

«Con la conclusione dei lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla Pigna di Sanremo, raggiungiamo un risultato significativo per il territorio e per la comunità - aggiunge l’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini - . Si tratta di un intervento importante, che restituisce qualità abitativa e dignità a uno dei contesti storici più caratteristici della città, contribuendo al contempo al recupero urbano e sociale del quartiere. Arte Imperia sta andando avanti con determinazione anche nel progetto di erp diffuso a Sanremo, un modello che punta a integrare gli alloggi nel tessuto urbano esistente, favorendo una riqualificazione capillare e sostenibile. Continuiamo a perseguire l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico, migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e rispondere in modo concreto al bisogno abitativo».

Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno visitato alcuni degli alloggi riqualificati, simbolo del percorso di rigenerazione urbana e sociale avviato nel quartiere storico sanremese.