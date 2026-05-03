Confartigianato Imperia ricorda Edoardo Mori: una figura esemplare dell’artigianato e della comunità sanremese

Confartigianato Imprese della Provincia di Imperia si stringe al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Edoardo Mori, figura stimata e punto di riferimento per l'intera comunità sanremese. Con il suo impegno storico nel Pastificio Arrigo, Edoardo ha rappresentato i valori più alti del nostro artigianato e del commercio locale, unendo alla dedizione professionale una profonda passione per lo sport e per i giovani.

La Presidente Donata Vivaldi, la Segretaria Generale Barbara Biale e tutta l'Associazione desiderano esprimere il più profondo cordoglio e la propria vicinanza ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza.

Numerose sono le testimonianze d’affetto che in queste ore affollano i social, a conferma di quanto la sua gentilezza e il suo sorriso abbiano lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio di rettitudine e generosità resterà vivo nel ricordo della nostra città e di tutto il comparto produttivo della provincia.