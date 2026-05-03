Controlli notturni a Sanremo: rafforzata la sicurezza stradale in vista dell’estate

Si avvicina l'estate e si intensificano i controlli notturni della Polizia locale di Sanremo, in vista di quello che sarà uno dei periodi più caldi dell'anno per quanto riguarda i controlli per la sicurezza stradale.

Nella serata di giovedì le forze dell'ordine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada e alla prevenzione dei comportamenti di guida pericolosi. Le pattuglie impegnate nel turno serale hanno presidiato le principali arterie urbane, svolgendo verifiche mirate sui conducenti in transito. Numerosi i veicoli sottoposti a controllo.

Durante l’attività sono stati eseguiti diversi accertamenti con l’etilometro. Diversi automobilisti sono stati sottoposti al test e, in alcuni casi, gli agenti hanno proceduto con ulteriori approfondimenti per verificare eventuali irregolarità (in un caso è stato accertato il superamento del limite a 0,9).

Nel corso dei controlli è stata ritirata una patente di guida e sono state contestate alcune manovre non consentite e potenzialmente pericolose. In altri casi gli agenti hanno riscontrato veicoli in circolazione con dispositivi di illuminazione non funzionanti o altre irregolarità tecniche. In due situazioni, inoltre, è emersa la mancanza o la non regolarità a bordo della documentazione di guida e del veicolo.