SìAmo Camporosso al sindaco Gibelli: “Nessun allarmismo, dati oggettivi che non possono essere negati"

"Nessun allarmismo, sono dati oggettivi che non possono essere negati" - dice il gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso replicando alle dichiarazioni del sindaco Davide Gibelli in merito al rendiconto 2025.

"Non c’è alcuna volontà di creare allarmismi – dichiarano i consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsi e Marco Bertaina – ma semplicemente di leggere e riportare dati ufficiali, nero su bianco, contenuti nei documenti contabili dell’Ente. Definire ‘strumentale’ il richiamo al parere del revisore dei conti è un tentativo maldestro di minimizzare. Un parere favorevole con rilievi non è un dettaglio irrilevante: è un elemento che merita attenzione politica e amministrativa, soprattutto quando i rilievi riguardano aspetti della gestione finanziaria”.

Sull’anticipazione di tesoreria, la minoranza replica con fermezza:

"Non si tratta di teoria, ma di numeri: il Comune ha fatto ricorso all’anticipazione per gran parte dell’anno. Questo significa una cosa sola: tensione di cassa. Che poi venga giustificata con i ritardi dei trasferimenti è un tema, ma non cambia la sostanza. Inoltre, ogni anticipazione ha un costo in termini di interessi, pagati con soldi pubblici".

"Sul crollo dell’avanzo disponibile – proseguono – il Sindaco prova a ribaltare la realtà. Passare da circa 700mila euro a poco più di 200mila non è un dettaglio tecnico ma una riduzione significativa della capacità di manovra dell’Ente. Meno risorse disponibili significa meno margine per affrontare imprevisti e programmare interventi futuri".





"In merito agli investimenti, nessuno mette in discussione l’importanza delle opere ma è doveroso vigilare sulla sostenibilità complessiva dei conti. Governare non significa solo spendere ma garantire equilibrio nel tempo".