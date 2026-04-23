Via San Secondo, Martinetto: "La sicurezza non è più rinviabile, Ventimiglia merita risposte"

"La sicurezza non è più rinviabile" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore che desidera esprimere piena solidarietà al Comitato di quartiere di San Secondo e ai cittadini che in questi giorni hanno rilanciato, con forza e responsabilità, l’urgenza della messa in sicurezza di via San Secondo.

"Una richiesta che non nasce oggi: da anni sosteniamo che intervenire su questa strada sia diventato non più rinviabile" - afferma Martinetto - "Via San Secondo è ormai utilizzata quotidianamente come via di scorrimento alternativa per evitare il traffico del centro. Con l’apertura del nuovo parcheggio di corso Genova, il flusso aumenterà ulteriormente. È evidente che la sicurezza di residenti, pedoni e automobilisti debba diventare la priorità assoluta".

"Il Comitato, come riportato anche da Sanremo News, chiede interventi chiari: studio di fattibilità, marciapiedi dove mancano, verifiche strutturali, segnaletica adeguata, limiti di velocità, analisi geologiche e idrologiche" - mette in risalto - "Sono richieste di buon senso, che parlano di tutela della comunità e di rispetto delle norme".

"L’ex consigliera Tiziana Panetta si era battuta con determinazione per ottenere i primi interventi, arrivando anche a proporre variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche per accelerare l’avvio della messa in sicurezza. Aveva visto giusto: oggi via San Secondo è trafficata come le principali arterie cittadine, quasi come via Roma o via Cavour. ma senza le stesse condizioni di sicurezza" - sottolinea - "Le risorse ci sono: basta volerle utilizzare. Nel Piano Triennale i fondi sono previsti. Occorre semplicemente spostarli da opere oggi non più attuali, come il nuovo parcheggio silos in zona stazione, e destinarli finalmente all’intervento richiesto da anni dal Comitato di San Secondo. Non servono nuove promesse: serve una decisione politica chiara".

"Disponibilità a collaborare, evitando contrapposizioni sterili" - afferma - "Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore è pronta a sostenere questa iniziativa se la maggioranza e il sindaco vorranno davvero procedere. Non cerchiamo contrapposizioni strumentali, né vogliamo trasformare un tema di sicurezza in un terreno di scontro ma il tempo è scaduto: occorre correre. La città non può più permettersi di ignorare una strada che ogni giorno migliaia di persone percorrono senza le garanzie minime previste dal Codice della Strada. La sicurezza non è un’opinione, non è un favore, non è un tema negoziabile: è un diritto dei cittadini. Ventimiglia merita risposte, non rinvii".