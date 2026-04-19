La Croce Rossa Imperia apre due nuovi corsi per aspiranti volontari: flessibilità e impegno al servizio della comunità

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Imperia annuncia l’avvio di due nuovi corsi di accesso al volontariato, pensati per offrire la massima flessibilità agli aspiranti volontari: un percorso strutturato su incontri serali e uno concentrato nel fine settimana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di permettere a tutti, indipendentemente dagli impegni lavorativi o personali, di avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e contribuire attivamente alla comunità.



Il volontariato rappresenta un pilastro fondamentale della società civile: è un gesto concreto di solidarietà che si traduce in aiuto diretto alle persone più vulnerabili. Il Comitato di Imperia è quotidianamente impegnato in molteplici attività, dall’assistenza sanitaria – sia in emergenza che in servizi programmati – alle attività sociali, tra cui la distribuzione settimanale di pacchi viveri alle famiglie in difficoltà, fino agli interventi nelle situazioni di emergenza sul territorio.



In occasione dell’avvio dei corsi, il Presidente del Comitato, Giuseppe Giannattasio, dichiara: “Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri volontari, che con dedizione e professionalità rappresentano il cuore pulsante della nostra associazione, alla popolazione e alle istituzioni che continuano a sostenerci con fiducia e vicinanza.”



Incontro informativo e iscrizioni Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione che si terrà il 28 aprile alle ore 20.30 presso la sede del Comitato in via Trento n. 3, Imperia. Per iscriversi al corso e diventare aspirante volontario è necessario registrarsi sul portale ufficiale della CRI: www.gaia.cri.it.



Calendario corso serale

11 Maggio 2026, 20:00 — 22:00 – Strategia 2030

11 Maggio 2026, 22:00 — 00:00 – Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

12 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita

13 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita

14 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita

15 Maggio 2026, 20:00 — 22:00 – Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (cenni)

15 Maggio 2026, 22:00 — 00:00 – Storia, Principi, Emblema



Calendario corso weekend

07 Maggio 2026, 20:30 — 22:30 – Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

07 Maggio 2026, 22:30 — 23:30 – Storia, Principi, Emblema

08 Maggio 2026, 20:30 — 21:30 – Storia, Principi, Emblema

08 Maggio 2026, 21:30 — 23:30 – Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (cenni)

09 Maggio 2026, 08:30 — 12:30 – Primo Soccorso e manovre salvavita

09 Maggio 2026, 14:00 — 18:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita

10 Maggio 2026, 08:30 — 12:30 – Primo Soccorso e manovre salvavita

10 Maggio 2026, 14:30 — 16:30 – Strategia 2030



Diventare volontario della Croce Rossa Italiana significa scegliere di fare la differenza, mettendo il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri. Il Comitato di Imperia invita tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di crescita personale e impegno sociale.







