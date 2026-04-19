La Croce Rossa Imperia apre due nuovi corsi per aspiranti volontari: flessibilità e impegno al servizio della comunità

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Imperia annuncia l’avvio di due nuovi corsi di accesso al volontariato, pensati per offrire la massima flessibilità agli aspiranti volontari: un percorso strutturato su incontri serali e uno concentrato nel fine settimana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di permettere a tutti, indipendentemente dagli impegni lavorativi o personali, di avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e contribuire attivamente alla comunità.
Il volontariato rappresenta un pilastro fondamentale della società civile: è un gesto concreto di solidarietà che si traduce in aiuto diretto alle persone più vulnerabili. Il Comitato di Imperia è quotidianamente impegnato in molteplici attività, dall’assistenza sanitaria – sia in emergenza che in servizi programmati – alle attività sociali, tra cui la distribuzione settimanale di pacchi viveri alle famiglie in difficoltà, fino agli interventi nelle situazioni di emergenza sul territorio.
In occasione dell’avvio dei corsi, il Presidente del Comitato, Giuseppe Giannattasio, dichiara: “Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri volontari, che con dedizione e professionalità rappresentano il cuore pulsante della nostra associazione, alla popolazione e alle istituzioni che continuano a sostenerci con fiducia e vicinanza.”
Incontro informativo e iscrizioni Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione che si terrà il 28 aprile alle ore 20.30 presso la sede del Comitato in via Trento n. 3, Imperia. Per iscriversi al corso e diventare aspirante volontario è necessario registrarsi sul portale ufficiale della CRI: www.gaia.cri.it.
Calendario corso serale
11 Maggio 2026, 20:00 — 22:00 – Strategia 2030
11 Maggio 2026, 22:00 — 00:00 – Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
12 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita
13 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita
14 Maggio 2026, 20:00 — 00:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita
15 Maggio 2026, 20:00 — 22:00 – Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (cenni)
15 Maggio 2026, 22:00 — 00:00 – Storia, Principi, Emblema
Calendario corso weekend
07 Maggio 2026, 20:30 — 22:30 – Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
07 Maggio 2026, 22:30 — 23:30 – Storia, Principi, Emblema
08 Maggio 2026, 20:30 — 21:30 – Storia, Principi, Emblema
08 Maggio 2026, 21:30 — 23:30 – Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (cenni)
09 Maggio 2026, 08:30 — 12:30 – Primo Soccorso e manovre salvavita
09 Maggio 2026, 14:00 — 18:00 – Primo Soccorso e manovre salvavita
10 Maggio 2026, 08:30 — 12:30 – Primo Soccorso e manovre salvavita
10 Maggio 2026, 14:30 — 16:30 – Strategia 2030
Diventare volontario della Croce Rossa Italiana significa scegliere di fare la differenza, mettendo il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri. Il Comitato di Imperia invita tutta la cittadinanza a cogliere questa opportunità di crescita personale e impegno sociale.
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Attualità | 19 aprile 2026, 11:17
La Croce Rossa Imperia apre due nuovi corsi per aspiranti volontari: flessibilità e impegno al servizio della comunità
Percorsi serali o nel weekend per avvicinarsi al volontariato CRI. Il 28 aprile incontro informativo nella sede di via Trento: “Il cuore dell’associazione sono i nostri volontari”, afferma il presidente Giannattasio
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Imperia annuncia l’avvio di due nuovi corsi di accesso al volontariato, pensati per offrire la massima flessibilità agli aspiranti volontari: un percorso strutturato su incontri serali e uno concentrato nel fine settimana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di permettere a tutti, indipendentemente dagli impegni lavorativi o personali, di avvicinarsi al mondo della Croce Rossa e contribuire attivamente alla comunità.