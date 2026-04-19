Taggia, inaugurato il primo Urban Garden di ARTE Imperia. Grazia Ricca: “Progetto che vogliamo estendere anche ad altre realtà”

È stato inaugurato in via del Piano a Taggia il primo Urban Garden realizzato da ARTE Imperia, un progetto pensato per migliorare la qualità della vita degli assegnatari e promuovere pratiche sostenibili e inclusive.



L’iniziativa rappresenta uno sviluppo concreto del progetto europeo FEEL – Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities, di cui Regione Liguria è partner, e si inserisce nel percorso avviato grazie all’accordo siglato nel settembre 2024 tra Regione Liguria e ARTE Imperia, individuata come stakeholder territoriale.



Nell’ambito del progetto, ARTE Imperia ha attivato diverse azioni attraverso il Centro Servizi Utenza, tra cui la formazione del personale e l’apertura dello sportello energia “FEEL good”, uno spazio dedicato a consulenza e informazione sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità. Lo sportello ha inoltre promosso laboratori didattici nelle scuole del territorio, avviati nella primavera 2025, e attività progettuali innovative come gli Urban Garden presso edifici ERP.



Il progetto di Taggia nasce proprio da questo percorso e ha visto il coinvolgimento diretto della scuola Rodari, situata nelle immediate vicinanze dell’area verde. I laboratori didattici hanno portato alla realizzazione di un orto su misura già consegnato all’istituto. Le insegnanti hanno espresso l’interesse ad ampliare ulteriormente l’esperienza educativa.



Nello spazio dell’Urban Garden è stato inoltre installato un Bug Hotel, una struttura dedicata all’ospitalità degli insetti utili, fondamentale per la tutela della biodiversità. Questi rifugi artificiali favoriscono la presenza di insetti impollinatori e predatori naturali, come coccinelle, forbicine e crisope, che contribuiscono alla difesa biologica dell’orto, contrastando infestazioni come afidi, cocciniglie e malattie fungine. L’iniziativa intende anche sensibilizzare sull’importanza della biodiversità, oggi minacciata dall’eccessiva urbanizzazione e dall’uso di insetticidi.



L’Urban Garden si caratterizza come uno spazio multifunzionale: un luogo di aggregazione, educazione ambientale e inclusione sociale. Nell’ambito del progetto è previsto anche il coinvolgimento dell’Ambito Territoriale Sociale, che metterà a disposizione un educatore con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle fasce più fragili della popolazione.



L’orto urbano rialzato è stato realizzato grazie alla collaborazione con Formedil Imperia, ente di formazione convenzionato con ARTE Imperia. Gli studenti hanno curato la costruzione delle strutture, che ospitano fragole, piante aromatiche e diverse varietà di insalata, contribuendo attivamente a un progetto che unisce formazione pratica e valore sociale.



“Non si tratta di un semplice orto urbano – sottolinea la dirigente di ARTE Imperia, Grazia Ricca – ma di un progetto che unisce estetica, sostenibilità e fattibilità. Questo Urban Garden rappresenta un primo esperimento che vogliamo estendere anche ad altre realtà del territorio, perché crediamo fortemente nel valore sociale e ambientale di iniziative come questa. Un ringraziamento speciale va agli assegnatari virtuosi che hanno collaborato attivamente alla realizzazione del progetto, contribuendo a renderlo concreto e condiviso.”



Soddisfazione anche da parte di Francesco Castellaro, direttore di Formedil Imperia: “Questo progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per i nostri studenti, che hanno potuto applicare sul campo le competenze acquisite, contribuendo al tempo stesso a un’iniziativa di valore sociale e ambientale.”



“L’Urban Garden di Taggia è un esempio virtuoso di collaborazione tra enti e territorio – dichiara la consigliera regionale Chiara Cerri – capace di coniugare politiche sociali, sostenibilità ambientale e attività educative rivolte alle nuove generazioni.”



Presente all’inaugurazione anche il vice sindaco di Taggia, Espedito Longobardi: “Siamo orgogliosi di ospitare un progetto che valorizza il nostro territorio e coinvolge attivamente cittadini, studenti e istituzioni. Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare il senso di comunità e attenzione all’ambiente. Ringraziamo ARTE Imperia per l’iniziativa di grande valore.”



L’Urban Garden di via del Piano si propone dunque come uno spazio condiviso, capace di generare valore sociale, educativo e ambientale, diventando un modello replicabile anche in altri contesti del territorio e contribuendo concretamente agli obiettivi del progetto FEEL: promuovere comunità più consapevoli, sostenibili e orientate al risparmio energetico.