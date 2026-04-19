Alla primaria “Mazzini” di Taggia un viaggio tra musica, storie e inclusione: i bambini scoprono gli strumenti con il kamishibai e l’ukulele

I bambini delle classi seconde della scuola primaria Mazzini di Taggia – Levà hanno intrapreso un percorso didattico dedicato alla scoperta degli strumenti musicali e delle loro caratteristiche timbriche e formali. Un viaggio che unisce ascolto, narrazione e sperimentazione, grazie all’uso del kamishibai e alla pratica diretta con uno strumento a corda: l’ukulele.

L’idea nasce dalla ricerca della maestra Laura Nante, che ha individuato un libro capace di avvicinare i bambini al tema dell’autismo, raccontato attraverso il linguaggio degli strumenti musicali. Da qui, insieme alla collega Flavia Fuschini, è stato sviluppato un percorso più ampio che ha coinvolto lettura, arte e musica.

Le insegnanti non si sono limitate alla lettura del testo: hanno realizzato tavole grafiche e pittoriche coloratissime per trasformare la storia in una narrazione visiva da presentare con il kamishibai, coinvolgendo i bambini in un’esperienza immersiva.

Il progetto prosegue ora con lezioni dedicate alla sperimentazione musicale, per comprendere come nasce il suono negli strumenti reali. I bambini stanno imparando a conoscere e a suonare l’ukulele, mostrando grande curiosità e partecipazione.

L’interesse degli alunni è vivace e motivato, e gli insegnanti continuano a perfezionare il progetto durante gli incontri di progettazione settimanale. Un’iniziativa che unisce creatività, inclusione e competenze musicali, offrendo ai bambini un modo nuovo e coinvolgente di esplorare il mondo dei suoni e delle emozioni.



