Sanremo, grande partecipazione al pranzo solidale del Lions Club Sanremo Host nel Borgo (foto)

Una giornata di generosità e convivialità ha riunito la comunità nel Borgo grazie al Lions Club Sanremo Host e agli sponsor ditta Belgrano di Pieve di Teco, pastificio f.lli Porro di Nava, e il Conad di Sanremo. Numerosi soci del Club hanno partecipato con entusiasmo all'organizzazione del pranzo sociale, allestendo un copioso banchetto ricco di primizie per sfamare chi è in difficoltà.

"L'attenzione ai dettagli ha reso l'evento unico: con cura e sensibilità - si spiega nella nota -, sono stati preparati piatti adatti a intolleranze alimentari e a esigenze religiose, garantendo che nessuno si sentisse escluso. Tra le specialità offerte, spiccano le trofie al pesto, rese possibili dalla generosa donazione dei Fratelli Porro e della ditta Belgrano di Pieve di Teco. Proprio Belgrano ha preparato le stesse trofie fresche, deliziose e apprezzatissime da tutti i presenti.

L'atmosfera è stata allietata da musica dal vivo, offerta volontariamente da artisti locali, che ha trasformato il pranzo in una vera grande festa. Presenti anche rappresentanti della Caritas, che prosegue la propria attività grazie a un progetto del Borgo stesso e che ne permette la prosecuzione delle attività quotidiane a sostegno dei bisognosi.

L'evento ha visto la partecipazione di autorità come il vicesindaco Fulvio Fellegara e diversi membri del Consiglio Comunale, a testimonianza del forte legame tra istituzione e volontariato. La giornata, molto partecipata e sentita, si è conclusa in un clima di gioia collettiva.

Un ringraziamento speciale è giunto dal parroco della parrocchia del Borgo, don Ferdinand, che ha espresso gratitudine ai Lions, al presidente e a tutti i volontari per l'entusiasmo e la dedizione profusi.

Un'iniziativa che rafforza i legami sociali e illumina il cuore di Sanremo".