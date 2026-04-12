Arma di Taggia, oltre 260 partecipanti alla seconda 'Corri per lei': una corsa per l’inclusione e contro la violenza di genere (foto)

Più di 260 persone hanno partecipato ad Arma di Taggia alla 2°edizione della "Corri per lei", evento benefico organizzato dalla ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA, sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN e con il patrocinio del COMUNE DI TAGGIA. Due le gare in programma sulle distanze di 5 Km e 3 Km.

Un importante messaggio di inclusione, uguaglianza e parità di genere, sostenendo con forza l’impegno contro ogni forma di violenza di genere. L’intero ricavato, al netto delle spese, sarà destinato alla realizzazione di un’iniziativa in fase di progettazione sotto il patrocinio del Comune di Taggia. Alla presenza dell' assessore Laura Cane e del consigliere delegato allo sport Giancarlo Ceresola sono stati premiati i podi della 5 Km.

Maschile:

1) Mattia Naclerio

2) Marco Baudino

3) Lorenzo Chila'

Femminile:

1) Sarah Giomi

2) Marina Bianchi

3) Silvia Petrucci e Debora Fiorinelli

Un applauso a tutte le rappresentanti del Punto Donna.

Il tracciato ha interessato il tratto costiero dei Comuni Taggia e Sanremo transitando, nella quasi totalità, sul Lungomare di Arma di Taggia e sulla Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure

PROSSIMI APPUNTAMENTI

10 maggio – Badalucco - Trail gli Ulivi (27 – 10 – 6 Km)

12 luglio – Arma di Taggia – Sant’Erasmo (10 Km)

23 Agosto - Taggia – T.N.T. Taggia Naturun Trail