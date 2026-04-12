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Eventi | 12 aprile 2026, 12:28

Bordighera, Enzo Tappa in mostra con “Tensioni”: olii, tecniche miste e sculture dal 18 al 28 aprile

L’Unione Culturale Democratica ospita l’esposizione dell’artista: inaugurazione sabato 18 aprile alle 18, ingresso libero

Bordighera, Enzo Tappa in mostra con “Tensioni”: olii, tecniche miste e sculture dal 18 al 28 aprile

L’Unione Culturale Democratica di Bordighera presenta la nuova mostra di Enzo Tappa, intitolata “Tensioni”, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. L’esposizione sarà visitabile dal 18 al 28 aprile 2026, ogni giorno dalle 17 alle 19, negli spazi di via al Mercato 8.

L’inaugurazione è in programma sabato 18 aprile alle ore 18, con ingresso libero. La mostra offre al pubblico l’occasione di avvicinarsi al lavoro di Tappa, artista noto per la sua ricerca materica e per la capacità di tradurre in forme e colori dinamiche interiori e tensioni espressive.

Per informazioni: 333 3106605taenzo1@gmail.com . Ulteriori dettagli sul sito: www.artespazio20.it.



 

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