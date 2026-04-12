Taggia celebra il bicentenario di Salvatore Revelli: incontro storico‑letterario e musica alla Palestra delle Opere Parrocchiali

Domenica 19 aprile 2026, alle 16.30, la Palestra delle Opere Parrocchiali di via Ruffini a Taggia ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna annuale “Tabiesi Illustri”, organizzata dal Centro Culturale Tabiese. L’incontro sarà dedicato al bicentenario della nascita di Salvatore Revelli, figura centrale dell’arte taggiasca dell’Ottocento.

L’evento prevede una conversazione storico‑letteraria sulla vita e sull’opera dello scultore, accompagnata dagli interventi musicali della Banda Pasquale Anfossi, diretta dal maestro Vitaliano Gallo, con brani di Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni. L’ingresso è libero.

Parlare di Revelli significa raccontare un artista completo, capace di unire intelligenza creativa e profonda spiritualità. La sua formazione fu sostenuta dal canonico Vincenzo Lotti, mentre a Imperia frequentò il cenacolo progressista guidato da Maurizio Littardi. Le sue opere sono oggi diffuse in diverse regioni italiane, ma a Taggia resta un riferimento imprescindibile la statua della Madonna del Sacro Cuore, testimonianza della sua intensa religiosità e del suo linguaggio artistico intriso di misticismo.

Un ringraziamento è rivolto al parroco don Filippo, al Centro Culturale Tabiese e all’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa.



