Ventimiglia, tradizione e intrattenimento: la Fiera di San Giuseppe anima il centro storico (Foto e video)

Tradizione e intrattenimento a Ventimiglia. La Fiera di San Giuseppe anima il centro storico.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, ha trasformato le vie e le piazze cittadine in un grande spazio di incontro e festa offrendo un ricco programma di eventi pensati per tutte le età. Uno spettacolo itinerante della banda cittadina diretta dal maestro Franco Cocco, accompagnata dalle mascotte Bing e Stitch, ha dato il via, questa mattina, all'attesa fiera.

Cittadini e turisti, camminando lungo le vie del borgo, possono trovare per l'intera giornata odierna cavalli, pony, pecore, capre e conigli, laboratori didattici sulla lavorazione della lana, truccabimbi, attività dedicate alle famiglie, momenti di spettacolo e performance itineranti con la “Compagnia Paranza del Geco”, l’arpista Claudia Murachelli e il gruppo “Viral Sound”, oltre 50 espositori tra artigiani, produttori locali, banchi del mercato settimanale e stand di associazioni cittadine con laboratori creativi e letture tematiche, un'esibizione di arti marziali del Team Ceraolo in piazza delle Erbe, una mostra d'arte a cura di Venti d’Arte in piazza Colletta, una mostra fotografica di Confesercenti in vico della Torre, una mostra del fumettista internazionale Fabio Bono nel chiostro di San Francesco, giochi circensi a cura del professor Palleschi e di un gonfiabile gratuito.