Sciopero oggi a Monaco: stop di 24 ore negli hotel di lusso, possibili disagi nelle strutture simbolo

Giornata di possibili disagi oggi nel Principato per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Unione dei Sindacati di Monaco, che interesserà alcune delle strutture alberghiere e della ristorazione più note del territorio. Lo stop è previsto per Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage e Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, mentre potrebbero verificarsi interruzioni dei servizi anche al Café de Paris, al Fairmont Monte Carlo e al Le Méridien Beach Plaza.

Il ritrovo dei manifestanti è fissato alle 12.30 alla Chiesa di Saint-Charles, da dove partirà il presidio organizzato dai sindacati. Al centro della protesta ci sono diverse rivendicazioni legate al costo della vita e alle condizioni di lavoro. Tra le richieste principali: un maggiore contributo da parte dei datori di lavoro, pensioni più adeguate all’aumento dei prezzi, l’innalzamento del salario minimo fino a 2.620 euro e migliori condizioni lavorative.

La mobilitazione potrebbe avere ripercussioni soprattutto sui servizi di accoglienza e ristorazione, con possibili rallentamenti e disagi per residenti e turisti.