Sanremo, spiagge verso l’estate: ombrelloni, turisti e primi bagni. È tempo di prove generali sul litorale (Foto)

Ombrelloni che tornano a colorare il litorale, lettini sistemati sulla battigia, turisti già in spiaggia e qualcuno persino in acqua. A Sanremo l’estate non è ancora iniziata, ma le prove generali sono già in corso. Il weekend di Pasqua ha segnato un primo passaggio simbolico verso la stagione estiva 2026. Per alcuni stabilimenti balneari è stata l’occasione per anticipare i tempi, tirando fuori le prime attrezzature; per altri, invece, questi giorni rappresentano l’inizio concreto dei lavori di preparazione, con interventi di sistemazione e allestimento lungo tutta la costa.

Il litorale si rimette in moto. Passeggiando sul lungomare, il cambiamento è evidente. Le spiagge iniziano a prendere forma, con operazioni di pulizia, livellamento della sabbia e posizionamento delle strutture. Un lavoro progressivo, che accompagnerà le prossime settimane fino all’avvio ufficiale della stagione. A fare da cornice, un litorale che torna a riempirsi, non solo di attrezzature ma anche di persone. Segnali concreti di un turismo che, dopo i primi grandi eventi della stagione, continua a scegliere Sanremo come meta.

Turisti stranieri e primi bagni. A colpire, soprattutto, è la presenza di turisti stranieri, in particolare francesi, arrivati in massa durante il ponte pasquale e rimasti in città anche nei giorni successivi. Fino al tardo pomeriggio di ieri, le spiagge erano ancora animate: famiglie, gruppi di amici, visitatori intenti a prendere il sole o semplicemente a godersi il mare. E tra loro, anche i più coraggiosi, che non hanno resistito alla tentazione di fare il primo bagno di stagione, nonostante la temperatura dell’acqua resti ancora lontana da quella estiva.

Tra meteo incerto e voglia d’estate. Questo è il periodo più particolare per Sanremo: giornate che oscillano tra cielo coperto e improvvisi picchi di caldo, con temperature che in alcune ore ricordano già l’estate. Un clima che alimenta la voglia di vivere la città all’aperto, tra locali sul mare, passeggiate e tempo trascorso in spiaggia. Una dinamica che si riflette anche sulle attività del lungomare, che iniziano a registrare i primi segnali di movimento in vista dei mesi più intensi.

Verso il 1° maggio: attesa per un nuovo afflusso. Dopo Pasqua e Pasquetta, l’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento chiave: il ponte del 1° maggio, che potrebbe portare una nuova ondata di visitatori. Le presenze registrate nelle ultime settimane – tra eventi, festività e turismo internazionale – confermano una tendenza ormai consolidata: Sanremo vive una stagione sempre più lunga, fatta di continui picchi e ripartenze.

Quello che si sta vivendo in questi giorni è, a tutti gli effetti, un anticipo d’estate. Non ufficiale, ma già percepibile. Le spiagge si preparano, i turisti arrivano, la città si riattiva. E mentre i balneari lavorano per completare gli allestimenti, Sanremo entra lentamente in quella dimensione che, da qui a pochi mesi, diventerà piena e quotidiana. Per ora sono prove generali. Ma il sipario, in fondo, si sta già alzando.