Bordighera, scatta il senso unico alternato in via Cesare Augusto

Scatta il senso unico alternato, regolato da movieri, in via C. Augusto, dal numero civico 23 al 25, a Bordighera. Un provvedimento istituito nella giornata odierna e che sarà valido anche per domani, il 10 aprile, dalle 8.30 alle 17.30.
Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.
Il transito dei veicoli dovrà essere regolato tenendo conto della presenza dell’impianto semaforico situato all’intersezione con via Conca Verde, in modo da garantire la fluidità della circolazione. I movieri dovranno anche garantire il passaggio pedonale in sicurezza.