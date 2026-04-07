Ventimiglia medievale raccontata agli studenti: storia, arte e passione nella lezione di Sergio Pallanca

Un viaggio affascinante nella storia locale ha coinvolto una classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Biancheri, grazie all’incontro con il dott. Sergio Pallanca, storico e profondo conoscitore del territorio. Pallanca, Presidente del Comitato Centro Storico e Referente della Fondazione Città Murate Lions, ha guidato gli studenti alla scoperta del patrimonio storico e artistico della Ventimiglia medievale, con un racconto ricco di dettagli, curiosità e aneddoti.

Durante la visita, sono stati illustrati monumenti, chiese e fortificazioni risalenti al Trecento e al Cinquecento, suscitando grande interesse tra gli alunni, che hanno seguito con attenzione prendendo appunti sotto la guida delle docenti Patrizia Fusco (Lettere), Sarah Paolucci (Arte) e Monica Labriola (sostegno). Presente anche Liria Aprosio, Officer Distrettuale della Fondazione, che ha colto l’occasione per accompagnare alcuni soci Lions provenienti da altri distretti. I visitatori hanno potuto apprezzare in particolare le cinte murarie della città, elemento distintivo che motiva l’appartenenza di Ventimiglia alla Fondazione Internazionale Città Murate Lions.

L’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà associative, dimostrando come “la sinergia tra scuola e volontariato culturale possa favorire una conoscenza sempre più profonda delle ricchezze del territorio”.