Ventimiglia, torna la Fiera di San Giuseppe: appuntamento il 12 aprile nel centro storico (Foto)

La tradizionale Fiera di San Giuseppe nel centro storico di Ventimiglia andrà in scena domenica 12 aprile.

Inizialmente prevista per domenica 22 marzo, era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che non avrebbero consentito il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione. "La Fiera di San Giuseppe rappresenta da sempre un appuntamento di grande rilevanza per la nostra comunità: un momento in cui tradizione, commercio e socialità si intrecciano, dando vita a una giornata ricca di significato e partecipazione" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "L’iniziativa costituisce, inoltre, un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio commerciale locale e delle tradizioni culturali, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere l’identità della comunità".

Alle 10 l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia darà il via ufficiale alla manifestazione con la sua esibizione inaugurale. Durante l’intera giornata saranno, inoltre, proposte numerose attività per tutti, con particolare attenzione ai bambini: gonfiabili gratuiti, la presenza di personaggi dedicati ai più piccoli, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento musicale lungo le vie del centro storico.

L’Amministrazione comunale invita, pertanto, "tutta la cittadinanza a partecipare numerosa nella nuova data di domenica 12 aprile, nella suggestiva cornice del centro storico, contribuendo a rendere ancora una volta la Fiera di San Giuseppe un momento di festa, condivisione e valorizzazione del territorio".