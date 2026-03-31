Taggia, torna la Caccia alle Uova: giochi, laboratori e spettacoli per famiglie in piazza il 4 aprile

Torna anche quest’anno a Taggia la tradizionale Caccia alle Uova, un appuntamento atteso da bambini e famiglie che unisce divertimento, creatività e spirito di comunità. L’iniziativa, promossa dal Centro Aiuta la Vita in collaborazione con il Comune di Taggia, si terrà sabato 4 aprile 2026 a partire dalle ore 16:00 nella suggestiva Piazza Santissima Trinità.

Il programma si preannuncia ricco e coinvolgente: caccia alle uova, laboratori creativi, giochi all’aperto, spettacoli con trampolieri e dolcetti animeranno il pomeriggio, offrendo momenti di svago pensati per tutte le età. Le attività saranno curate dall’associazione Talea, che garantirà lo svolgimento in sicurezza e un’esperienza divertente per tutti i partecipanti.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per vivere insieme momenti di condivisione e allegria. “Un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e genitori in un clima di festa”, sottolineano gli organizzatori, con l’obiettivo di promuovere valori di comunità, partecipazione e socialità. Un appuntamento da non perdere per celebrare insieme la primavera all’insegna del gioco e del sorriso.