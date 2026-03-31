Ospedaletti, ordinanza urgente: demolizione del dehors fatiscente alla Marina di Caponero entro 30 giorni

Il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la demolizione del dehor del bar situato nel complesso Marina di Caponero, ormai in stato di completo degrado. Il provvedimento arriva dopo la relazione del Vigili del Fuoco, che il 16 marzo 2026 hanno accertato “lo stato di completo abbandono della struttura”, descritta come fatiscente, arrugginita e priva di copertura. Una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità.

Alla luce di queste condizioni, il Comune ha disposto che il Condominio Marina di Caponero, tramite l’amministratore con sede a Imperia, provveda entro 30 giorni dalla notifica alla demolizione del manufatto e alla successiva messa in sicurezza dell’area. Nel testo si sottolinea come l’intervento sia necessario “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”, richiamando le norme del Testo unico degli enti locali.

Una volta conclusi i lavori, i responsabili dovranno trasmettere al Comune una relazione tecnica che attesti l’eliminazione di ogni rischio. La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigileranno sull’esecuzione dell’ordinanza.