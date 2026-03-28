Ventimiglia, comunità e parrocchie riunite per la Via Crucis cittadina (Foto)

Via Crucis cittadina a Ventimiglia. Ieri sera, la comunità e le parrocchie della città si sono riunite per ricostruire e commemorare il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione.

Un momento di preghiera collettivo e itinerante in occasione della Quaresima. Dalla chiesa di Sant'Agostino i numerosi presenti, in corteo, sono giunti fino a San Nicola.

Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, autorità religiose presiedute da padre Faustino, parroco di Terra Santa, i carabinieri e la polizia locale, che ha veicolato il traffico.