Sanremo, al via il 30 marzo i lavori per la rotatoria di San Martino: sicurezza e nuova viabilità nel quartiere

Dopo la conclusione delle principali manifestazioni cittadine, tra cui la celebre Milano-Sanremo e il tradizionale corso fiorito, prenderanno ufficialmente il via il prossimo 30 marzo i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di San Martino a Sanremo, un’opera attesa da tempo soprattutto dai residenti della zona orientale della città. L’intervento, del valore complessivo di circa 415 mila euro, rientra tra le opere di urbanizzazione a scomputo previste dalla convenzione siglata nel dicembre 2023 tra il Comune e la società Portosole CNIS S.p.A.. Il progetto, redatto dall’architetto Andrea Borro e validato dal RUP Anna Ricci, interesserà uno degli snodi più critici della viabilità cittadina: l’incrocio tra via Lamarmora e corso Cavallotti.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la fluidità del traffico e aumentare la sicurezza stradale in un punto spesso teatro di incidenti e rallentamenti, anche per la connessione strategica con l’Aurelia Bis. Il cantiere, che dovrebbe concludersi entro la fine di luglio, prevede una serie di interventi di riqualificazione urbana e ambientale. Tra questi figurano il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, l’installazione di percorsi tattili per ipovedenti e la revisione dell’illuminazione pubblica. Al centro della rotatoria sorgerà inoltre un’aiuola verde con bordure in arenaria, pensata per valorizzare anche dal punto di vista estetico l’area.

Parallelamente, una volta avviata questa prima fase, si passerà ai lavori in via Gavagnin, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria e di un parcheggio da circa 120 posti auto, oltre a interventi su verde pubblico, illuminazione e la costruzione di un marciapiede ex novo lato mare. Previsti anche adeguamenti per migliorare l’intersezione con via Vesco. Per questo lavoro i tempi saranno leggermente più lunghi: i lavori verranno infatti suddivisi in lotti per consentire, almeno parzialmente, la fruizione del parcheggio durante il cantiere. Sul fronte viabilità, è allo studio anche la possibilità di introdurre il doppio senso di marcia in via Gavagnin per facilitare il collegamento con via Vesco, ma saranno necessari ulteriori confronti con il settore competente e con la Municipale.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, che ha fortemente sostenuto l’intervento: “È una grande soddisfazione, soprattutto per la pericolosità dell’incrocio, teatro di molti incidenti, e per migliorare la percorrenza verso l’Aurelia Bis. Ci aspettiamo una viabilità più agevole e veloce”. L’amministrazione comunale assicura infine che verrà posta massima attenzione alla gestione del traffico durante i lavori, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti.

Per quanto Il mercato bisettimanale della zona di San Martino è stato disposto lo spostamento temporaneo di tre posteggi di commercio su aree pubbliche (numeri 1, 3 e 4), attualmente situati nell’area adiacente alla Chiesa della Mercede. I banchi, presenti ogni martedì e sabato, verranno trasferiti nella parte iniziale di via Vesco, all’intersezione con corso Cavallotti, per un periodo stimato di 120-130 giorni, coincidente con la durata dei lavori della rotatoria. La decisione è stata condivisa con le associazioni di categoria nel corso di un incontro tenutosi lo scorso 2 marzo, che hanno espresso parere favorevole alla soluzione individuata.

Il provvedimento si è reso necessario per motivi di pubblico interesse legati alla sicurezza e all’organizzazione del cantiere, e comporterà anche l’adeguamento della segnaletica e, se necessario, lo spostamento temporaneo dell’area riservata ai taxi.