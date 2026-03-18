Campionati di Filosofia 2026: quattro studenti liguri in finale nazionale, tra loro anche una vincitrice del Liceo Cassini di Sanremo

La Società Filosofica Italiana e, per la Liguria, l’Associazione Filosofica Ligure anche quest’anno hanno promosso i Campionati (Ex Olimpiadi) di Filosofia giunti alla XXXIV edizione, allo scopo di promuovere e di sostenere le potenzialità formative della filosofia.

Le finalità e gli obiettivi dei Campionati di Filosofia riguardano l’approfondire contenuti filosofici, adottando nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; il confrontarsi con l’insegnamento / apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea; il raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri

cittadini.

Selezionati da una rosa di oltre cinquanta partecipanti del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” di La Spezia, del Liceo statale Gian Domenico Cassini di Sanremo e del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona, i quattro vincitori, due per la sezione in italiano, due per la sezione in lingua straniera, si sono confrontati con 4 proposte di tracce, una per ogni ambito in cui la filosofia si articola: gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico. La sfida era commentare il brano di un classico della filosofia, scegliendo tra Bertrand Russell, Hannah Arendt, Cartesio e David Hume.

Le studentesse e gli studenti hanno avuto l’occasione di riflettere sul valore del dubbio e l’aspirazione alla certezza, sull’uguaglianza tra tutti gli esseri umani la cui convivenza si arricchisce però dello loro differenze, sul valore dell’umiltà nell’esercizio del libero arbitrio e sulla dipendenza sentimento del bello e del brutto da una qualche nozione di ordine.

Per la Sezione A - lingua italiana, sono risultati vincitori: Giulio Ghirlanda, V° D Liceo Scientifico Statale "Antonio Pacinotti" - La Spezia; Viola Pastorelli, 5A Liceo statale Gian Domenico Cassini – Sanremo;



Per la Sezione B - lingua straniera: Samuele Quaretti, III° LC Liceo Scientifico Statale "Antonio Pacinotti"- La Spezia; Lorenzo Filosa 3H Liceo Giuliano Della Rovere- Savona

La Finale Nazionale si svolgerà il 17 aprile 2026 a Roma.